Інженерне свято їде до Тернополя: школу №28 обрали серед найкращих

Тернопільська школа стала однією з 40 закладів освіти України, які проведуть інженерні фестивалі #eFEST до кінця навчального року та під час літніх таборів.

Із майже 200 поданих заявок організатори відібрали лише 40 шкіл, ліцеїв та гімназій з різних регіонів країни. Серед них — Тернопільська загальноосвітня школа №28.

Як зазначають організатори, під час відбору вони не орієнтувалися лише на великі міста чи заклади з уже розвиненим STEM-напрямом. Натомість намагалися сформувати різноманітну спільноту шкіл із різним досвідом, адже фестиваль може відбуватися будь-де.

Інженерний фестиваль #eFEST передбачає інтерактивні активності для учнів, популяризацію технічних і наукових напрямів та розвиток практичних навичок.

Цьогоріч кількість учасників зросла вчетверо порівняно з минулим роком — із 10 до 40 закладів.

Фестиваль проводять уже вдруге за підтримки міжнародної організації Nova Ukraine.