На Тернопільщині чоловіка оштрафували за побиття дружини

У Чортківському районі суд виніс вирок чоловіку, який під час сімейного конфлікту побив свою дружину. Йому призначили штраф.

Як встановив Чортківський районний суд Тернопільської області, інцидент стався 17 квітня 2026 року близько 09:30 у будинку подружжя. Під час сварки чоловік завдав дружині кілька ударів руками та ногами по різних частинах тіла.

У результаті жінка отримала легкі тілесні ушкодження — синці на обличчі, спині, руці та нозі.

Обвинувачений визнав свою вину, погодився з обставинами справи та дав згоду на розгляд у спрощеному провадженні без судового засідання. Потерпіла також не заперечувала проти такого розгляду.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Врахувавши щире каяття та сприяння розслідуванню, суд призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, однак із певними обмеженнями, передбаченими для спрощеного провадження.