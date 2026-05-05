Чому важко записатися до лікаря: пояснення тернопільської лікарні №2

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» пояснили, чому пацієнти інколи не можуть одразу записатися на прийом до лікаря та з чим пов’язана відсутність вільних місць у графіку.

Як зазначають у медзакладі, кожен лікар має чітко визначену кількість прийомів на день. Це необхідно для того, щоб кожен пацієнт отримав достатньо часу, уваги та якісну медичну допомогу без поспіху. Водночас кількість доступних записів залежить і від ресурсів лікарні — кількості лікарів, наявних кабінетів та медичного обладнання.

Окрім цього, запис до спеціалістів відкривається заздалегідь — орієнтовно за місяць. Через високий попит вільні місця часто заповнюються у перші дні після відкриття графіку.

У лікарні також наголошують: відповідальне ставлення пацієнтів до запису може суттєво покращити ситуацію. Якщо людина не може прийти на прийом, її просять завчасно скасувати запис або повідомити про це. Це дозволить іншим пацієнтам скористатися вільним часом та отримати необхідну медичну допомогу швидше.

У медзакладі підкреслюють, що така система організації прийому спрямована насамперед на якість обслуговування та ефективне використання ресурсів.

Записатися до лікаря можна онлайн через офіційний сайт лікарні або за телефонами реєстратури. Медики дякують пацієнтам за розуміння та довіру і закликають відповідально ставитися до планування візитів.