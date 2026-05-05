Під час роботи на полі Почаївської лаври мобілізували монаха УПЦ МП

На території Почаївської лаври представники ТЦК та СП мобілізували одного з монахів. Священнослужителя забрали з сільськогосподарського поля, де він виконував послух (працював за вказівкою настоятеля – ред.). Про мобілізацію насельника лаври, помічника економа, ієродиякона Євлогія повідомили в телеграм-каналі «Веселий піп». Цивільне ім’я монаха – Віктор Радомський. Наразі чернець не виходить на зв’язок.

У Тернопільському обласному ТЦК і СП підтвердили ZAXID.NET, що монаха мобілізували в понеділок, 4 травня. Додали, що Віктор Радомський не мав бронювання чи права на відстрочку, наразі він пройшов ВЛК та призваний на службу.

«Законодавство не має винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність відстрочки, бронювання або ж стан здоров’я, який унеможливлює службу в ЗСУ. Віктор Радомський відстрочкою чи бронюванням не користувався. Згідно з рішенням ВЛК, він визнаний придатним до військової служби», – зазначив речник сектору комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький.

Після своєї мобілізації монах призваний на службу до однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ.



