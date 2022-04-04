10:43 | 4.04.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Була ракета, і не одна, – у Тернопільській облраді розповіли про авіаудари по місту

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Ворог вперше з початку повномасштабної війни в Україні завдав авіаудару по Тернополю. Це трапилось на 39 добу війни, 3 квітня.

Про це в коментарі 24 каналу розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Він підтвердив, що 3 квітня ворог вперше завдав авіаудару по Тернополю. Одна з випущених ракет окупантів не влучила туди, куди вони планували.

Була ракета, і не одна. Але завдяки нашим Збройним Сила і протиповітряній обороні, вони були збиті,  – розповів Головко.

Очільник Тернопільської облради закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги й відразу прямувати в укриття.

Михайло Головко про авіаудари по Тернополю: дивіться відео

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *