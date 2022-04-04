12:06 | 4.04.2022
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Ще одна болюча втрата для Тернопільщини. На війні загинув Олег Юрчик

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У селі Перепельники, у Зборівській громаді, попрощалися із 23-річним військовослужбовцем Олегом Юрчиком.

Старший лейтенант загинув  загинув 24 березня в Новозванівці на Луганщині.
 Герой закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові й пішов на службу за контрактом. Його батько – Дмитро брав участь в АТО і зараз також захищає Україну від російських окупантів. На час похорону сина він прибув додому. У загиблого бійця також залишилася матір та двоє братів. Була на цвинтарі й дівчина, з якою Олег зустрічався. Вона також несе службу в ЗСУ, – розповідає староста села Галина Павлів.
Щирі співчуття рідним і велика вдячність Герою від усього народу України!

Фото Галина Павлів, Андрій Рижий

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