Буцнів — село із давньою історією і красивою архітектурою

Квітуче село Буцнів, яке розкинулося на берегах річки Серет, зібрало усіх односельців на святкуванні 555 річниці від дати першої писемної згадки про нього. Приїхало цього дня також чимало вихідців із Буцнева, адже для них немає нічого приємнішого, ніж побачення із рідними вулицями і людьми.

Святкування цієї дати збіглося із величним святом — Різдвом Пречистої Діви Марії. І це — не випадковість, адже Буцнів перебуває під особливою опікою Богородиці.

«Наше село, — промовив у привітальному слові отець Олег Гах, настоятель церкви Петра і Павла, — має прекрасний храм, названий на честь Богородиці, капличку, багато фігур Діви Марії. Також усі мешканці села перебувають під покровом чудотворної ікони Матері Божої. Сьогодні вона належить до двадцяти плачучих ікон України».

Люди стверджують, що саме її сила захищає їх від бід та негараздів, тож живеться їм спокійно і добре. Буцнів славиться добрими і працьовитими людьми і давньою історією, адже історичні довідки свідчать, що насправді село збудоване задовго до першої писемної згадки про нього.

«Сьогодні, — зауважив настоятель храму Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії отець Євгеній Кобильник, — ми святкуємо лише 555 річницю від першої писемної згадки про Буцнів, але започаткований він ще у ХII–XIII столітті. Це підтверджують польські джерела. Тож наше село старше, ніж деякі великі європейські міста».

Священник нагадав, що Буцнів свого часу навіть отримав Магдебурзьке право. Його визначними місцями були фортеця, замок, палац і древній Василіанський монастир, який був на місці храму. До сьогодні окрасою села є також віадук, збудований наприкінці ХІХ століття. Його величні опори здіймають над річкою Серет і її берегами залізничне полотно. Пам’яткою є також костьол, зведений на кошти одного з колишніх власників села.

Таку трудомістку роботу з красивою архітектурою і будівлями, які стоять віками, могли створити лише працьовиті і розумні люди, стверджує уродженець Буцнева Ігор Шуфляк, який проживає у Підволочиську, але приїхав на ювілей села, бо надзвичайно любить сюди повертатися. Він привітав односельчан зі святом і побажав усім здоров’я і процвітання.

Із вітальними словами до людей звернулася і сільський голова Буцнева Марія Мац, яка працює на цій посаді уже третє скликання. Вона щиро пишається односельцями, які тут проживають і працюють, а також тими, хто прославляє село за його межами. «Я люблю кожну вуличку Буцнева, кожну стежину і кожну людину. Мені приємно тут працювати і розвивати село. Спільними зусиллями нам вдається досягати нових вершин і робити добрі справи. За останні роки ми перекрили дах школи, частково відремонтували дорогу, будинок культури, а тепер проводимо реконструкцію ФАПу», — зазначила Марія Петрівна.

Яскравим свідченням того, що у селі добре розвинена галузь культури, були виступи місцевих виконавців, які звеселяли гостей. Зі сцени, збудованої на території школи, лунали запальні пісні та музика оркестру. Долучилися до свята і школярі та їхні батьки, які за символічну плату пригощали присутніх власноруч приготованими смаколиками. Виручені кошти, розповіли діти, віддадуть на потреби школи та благодійні цілі.

Для наймолодших гостей свята були встановлені атракціони й організовані спортивні розваги.

До святкової програми долучилися також відомі виконавці Василь Хлистун і Гриць Драпак, а також гості із сусідніх сіл і районів. Завершилося святкування дискотекою для молоді.

Любов ТИМЧУК.

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