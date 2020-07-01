10:30 | 1.07.2020
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Новини Тернополя 

Час роботи закладів громадського харчування в Тернополі обмежили до 22:00

Irena 0 Views Прокоментуй!

❗️ЧАС РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ОБМЕЖИЛИ ДО 22 ГОДИНИ.
🔹Згідно з рішенням Кабміну 30 липня на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом обмежили час роботи закладів громадського харчування, в тому числі кафе, готелів, барів, клубів, пабів, дискотек та закладів розважальної сфери до 22 години.
🔹Заборонили після 22 години роботу усіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС та продуктових магазинів.
🔹На засіданні штабу також вирішили посилити роботу служб, які контролюють дотримання протиепідемічних норм.

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