Оригінальне «сідало» для школярів виготовили у Тернопільській шостій школі

Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільського НВК «Школа-ліцей #6 їм. Н. Яремчука».



«Готуємося до початку нового навчального року. Проводимо поточні ремонти шкільного приміщення. Дякуємо усім школярам за те, що зберегли шкільне приміщення охайним. Зараз ми циклюємо паркет на третьому поверсі( 147 кв.м.), потім полакуємо. Замінили двері у їдальню, пофарбували спортзал, встановили протипожежні люки на горище, зацементували парапети на шкільному подвір’ї і біля бокового входу у школу, замінюємо протипожежні ящики в коридорах школи, замінили два вікна біля спортивної та актової зали, виготовили і встановили оригінальне «сідало» для школярів на другому поверсі, готуємо накриття спортивного майданчика (складно з грошима)».

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