Частина Чорткова переходить на індивідуальні сміттєві баки

Впровадження планово-подвірної системи збору твердих побутових відходів у Чорткові триває. Вже з 1 липня у Залізничному мікрорайоні та частині вулиць центру міста зникнуть загальні сміттєві баки, натомість всі власники домогосподарств перейдуть на індивідуальні контейнери.

Система запрацює у Залізничному мікрорайоні, а також на деяких вулицях центру міста: Млинарська, Глуха, Подільська, Юрчинських, Шкільна, Хичія та Гоголя.

Всім жителям (окрім тих, що належать до пільгових категорій) вищезазначених вулиць слід самотужки придбати сміттєвий бак об’ємом 120 літрів до 1 липня.

Згідно із рішенням сесії Чортківської міської ради від 9 червня 2021 року, безкоштовно (за кошти платників податків Чортківської громади) індивідуальні сміттєві контейнери отримають: інваліди І та ІІ групи, учасники російсько-української війни, багатодітні сім’ї, а також малозабезпечені сім’ї (рішення прийматиме комісія, опираючись на майновий стан заявників).

Пільговим категоріям громадян задля безкоштовного отримання контейнера потрібно звернутись із відповідно заявою з 22 по 30 червня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 13 до 14 год.) до представника КП «Комбінат комунальних підприємств» у фоє міської ради. При собі потрібно мати копію паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення пільговика.

Також всім власникам домогосподарств, де впроваджується планово-подвірна система збору ТПВ, слід укласти новий договір на вивезення сміття із КП «Комбінат комунальних підприємств» у фоє міської ради (з 22 по 30 червня) або ж за адресою: м. Чортків, вул. Заводська, 2. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та будинкову книгу.