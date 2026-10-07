Частині Тернополя та п’яти селам 8 жовтня відключать газ: перелік адрес

У середу, 8 жовтня, частина Тернополя та п’ять населених пунктів поблизу міста залишаться без газопостачання через проведення аварійних робіт.

Газопостачання припинять з 10:00 до 19:00.

У Тернополі без газу будуть:

вул. Яреми;

вул. Володимира Великого — новобудови;

вул. Курбаса — новобудови та Технічний коледж;

вул. Текстильна — ТРЦ «Подоляни», район Митниці та промзона.

Також відключення торкнеться мешканців сіл Гаї Гречинські, Гаї Шевченківські, Шляхтинці, Лозова, Курники та Стегниківці.

Газопостачання обіцяють відновити після завершення аварійних робіт.