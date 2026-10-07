За дев’ять місяців на Тернопільщині нетверезі водії спричинили 38 ДТП: троє загиблих та 13 травмованих

Водночас за січень–вересень на Тернопільщині поліцейські виявили 1 740 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. На всіх порушників склали протоколи за статтею 130 КУпАП.

Загалом за дев’ять місяців в області зареєстровано 2 118 дорожньо-транспортних пригод, 507 із них – із потерпілими. Внаслідок цих аварій 42 людини загинули, ще 650 отримали травми.

Серед основних причин ДТП:

– порушення швидкісного режиму – 548 аварій, у яких 20 людей загинули, ще 266 отримали травми;

– недотримання безпечної дистанції – 332 ДТП, у яких загинули 5 людей, а 68 – травмувалися.

Окрему небезпеку на дорогах становлять водії, які сідають за кермо у стані сп’яніння. За дев’ять місяців вони спричинили 38 ДТП. У цих аваріях троє людей загинули, ще 13 отримали травми.

Випадки керування у стані сп’яніння поліцейські фіксували і серед неповнолітніх, які користуються електросамокатами. Загалом виявлено 14 таких фактів. Водночас за дев’ять місяців на Тернопільщині зареєстровано 31 ДТП за участю неповнолітніх, які пересувалися на електросамокатах, мопедах та скутерах. У цих аваріях 29 дітей травмувалися, двоє загинули.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, зберігати безпечну дистанцію та не сідати за кермо у стані сп’яніння. Від відповідальної поведінки кожного учасника дорожнього руху залежать життя та здоров’я людей.