Чемпіон Тернопільщини залишився без головного тренера

Футбольний клуб «Агрон» з Великих Гаїв та головний тренер Роман Михайлович Курдупель припинили співпрацю. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці клубу у соціальній мережі «Фейсбук».

– Виконуючим обов‘язки головного тренера буде Олег Ярославович Лівіцький (граючий тренер). Ближчим часом ми повідомимо ім’я нового головного тренера, який буде працювати з «Агроном», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Олег Лівіцький уже керував діями великогаївської команди під час останнього матчу «Агрона» в чемпіонаті Тернопільської області проти «Медоборів» із Зеленого (Гусятинський район). Той поєдинок «агронівці» виграли з рахунком 4:2.

Нагадаємо, Роман Михайлович Курдупель самостійно тренував команду «Прогрес» з Грабівців (Тернопільський район), але ім’я собі заробив очолюючи теребовлянську «Ниву», з якою двічі здобував «золоті» медалі чемпіонату Тернопільської області (2014-15 рр.). Наприкінці серпня 2016 року коуч залишив теребовлянську команду. Першу половину сезону-2017 входив до тренерського штабу «ДСО-Поділля» (Тернопільський район), допомагаючи Володимиру Джуглею. Наприкінці липня 2017-го разом з Джуглеєм покинув «ДСО-Поділля». 19 серпня 2017 року Роман Курдупель прийняв команду з В. Гаїв, замінивши на цій посаді Ігоря Климентійовича Бадла. За цей час здобув з «Агроном» три титули чемпіона Тернопільщини (2017, 2018, 2019 рр.) та кубок області (2019 р.). Асоціацією футболу Тернопільщини був визнаний кращим тренером області 2019 року. З «Агроном» провів два повні сезони у аматорському чемпіонаті України.

Зауважимо, відставка Романа Курдупеля – третя у командах вищої обласної ліги. Спершу зміни сталися у бучацькому «Колосі», в якому замість Анатолія Назаренка до керма команди прийшов Ігор Шпікула, а зовсім нещодавно відбулася рокіровка на тренерському містку теребовлянської «Ниви» – Сергія Задорожного змінив Ігор Харковщенко.