Через COVID-19 в Тернополі на 40% зменшилася кількість туристів

На 40 % зменшилася кількість туристів в Тернополі під час пандемії СОVID-19, – повідомив у програмі “Тема дня” начальник управління стратегічного розвитку ТМР Юрій Дейнека.

“Під час карантину не відбувалися фестивалі, спортивні змагання, не курсували потяги. Тому доходи від туристичних потоків суттєво менші, ніж минулого року. Про те ми очікуємо, що в цьому місяці збільшиться кількість відвідувачів нашого міста. Коли святкуватимемо День незалежності і День міста”, – розповів Дейнека.

Заступник начальника відділу туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Яцків повідомив, що туристи під час карантину найчастіше відвідують територію Дністровського каньйону:

“Найбільше відвідують Монастириський, Бучацький, Заліщицький і Борщівський райони. Загалом кількість відвідувачів зменшилася. Але ми бачимо тенденцію цього місяця, що люди втомилися відпочивати вдома, багато людей подорожує по нашій області”.

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