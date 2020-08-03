Через декілька днів Тернопільщину можуть віднести до “жовтої” зони

У разі покращення епідситуації, тернопільська обласна влада ініціюватиме «жовту зону», якщо протягом наступних трьох днів в області спостерігатиметься спад захворювання на коронавірус. Про уе повідомляють в ОДА.

Адміністрація звертатиметься до державної комісії з ТЕБ та НС переглянути зонування Тернопільщини. Про це говорили 3 серпня на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Стосовно того чи іншого району, який потрапив у «червону», «помаранчеву» чи «жовту» зони, рішення прийматимуть місцеві комісії ТЕБ та НС та органи місцевого самоврядування, кажуть в ОДА.

Загалом оцінка рівня епіднебезпеки адміністративно-територіальних одиниць формується згідно розрахунків Міністерства охорони здоров’я. Про це наголосила виконувачка обов’язків директора Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України» Юлія Кравчук.

«Згідно показників та критерій, наданих Кабінетом Міністрів України, в Тернополі доволі високий коефіцієнт виявлення інфікування та показник динаміки росту. Для прикладу, 29 липня показник випадків інфікування становив 143 при нормі 10», — повідомила Юлія Кравчук.

За результатами проведених ПЛР-обстежень, на сьогоднішній день в області налічується понад 3100 хворих на коронавірус. 167 перебуває на стаціонарному лікуванні, з них 38 — у важкому стані.

«За останній тиждень відбувся ріст захворюваності. Поступлення хворих на стаціонарне лікування зумовлено погіршенням їхнього стану. Серед найпоширеніших симптом: пневмонія, дихальна недостатність, висока температура. Найбільше хворих у лікарні швидкої допомоги та дитячій лікарні обласного центру. Також багато хворих у Чортківській, Монастириській та Збаразькій районних лікарнях», — повідомив начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

У той же час протягом останніх трьох днів ситуація дещо покращується. Як наголосив Володимир Богайчук, за минулі вихідні спостерігається певне зменшення кількості захворювання на коронавірус.

«Тернопільська область живе циклічно — від 1 до 9 днів епідситуація погіршується, а потім, наступні 9 днів — покращується. Під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС ми перебували на якраз 8-9 дні погіршення. У зв’язку з цим й могти потрапити у «червону» зону», — підсумував Володимир Труш.