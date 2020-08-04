Тернополяни, які потрапили у червону зону, не погодились із таким рішенням Уряду. Їх підтримала місцева влада, яка скликала позачергову сесію 3 серпня. Також прийшов підтримати тернополян народний депутат Іван Чайківський.

На позачерговій сесії Тернопільської міської ради розглянули рішення про скасування обмежень червоної зони, встановлених Урядом. За це проголосувало 35 депутатів, що дозволило прийняти рішення.

– Питання, заради вирішення якого всі ми тут сьогодні екстрено зібралися – непросте, – зазначив Іван Чайківський.- На шальках терезів з одного боку – здоров’я людей, з другого боку – конституційні права і питання виживання тернополян, і нашої й так слабкої економіки. Перша хвиля захворюваності показала слабкість і дезорганізованість центральної влади, і з іншої сторони – силу людей на місцях, волонтерів, підприємців та місцевого самоврядування. Ми зуміли зорганізуватися, щоб допомогти медикам: хтось навчився шити маски, хтось виготовляв антисептики, а хтось – закупляв тканину і шив захисні костюми. Особисто для мене рішення уряду було шоком. Які причини таких крайніх мір? Чому ніхто не радився з місцевим самоврядуванням? Чому не зібрали міських голів і не врахували їхніх пропозицій? Напевно, це нікому непотрібно. Або знову між людьми і владою – прірва.

Народний депутат звернувся до Уряду із проханням переглянути рішення і дати можливість бізнесу працювати – звичайно ж із дотриманням норм карантину. Також він нагадав тернополянам про правила: ходити в захисних масках, проводити температурний скринінг в установах і закладах, обов’язково дотримуватися соціальної дистанції.

– Скажіть мені, будь ласка, як бути підприємцям, які для продажу чи організації харчування закупили продукти, що швидко псуються? А як бути фермерам, які утримують сім’ю коштом продажу власноруч вирощеного врожаю? Якщо будуть закриті ринки, місця збуту їхньої продукції. Як бути працюючим батькам, якщо закриють дитячі садочки? Як людям добиратися до місця роботи, якщо зупиниться громадський транспорт? Як повернутися додому тим, хто поїхав на відпочинок? Якщо в Тернополі не зупинятиметься залізничний транспорт. Хтось про це думав? Невже в нас зараз така катастрофа, що треба все перекривати і повністю зупиняти розвиток економіки? Рішення Уряду про обмеження червоної зони слід переглянути і дозволити роботу бізнесу із дотриманням усіх норм карантину.