Кому дістались конкурсні роботи з Всеукраїнського конкурсу, який проходив у Тернополі

Педагогічні працівники та учні державного професійно-технічного закладу “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” мали приємну місію: передати від імені учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кравець» дітям Петриківського дитячого будинку пошиті ними вироби.

Із 23-х міст України представниці професійних закладів змагалися за перемогу, вкладали в роботу кравецькі вміння та навички, тепло рук і сердець.

І от 14 червня 2018 року педагоги училища на чолі з директором повезли чудові плаття-сарафани дівчаткам, які живуть і навчаються в інтернаті.

Зустріч була наповнена теплотою і любов’ю. Від імені учасниць конкурсу вироби, створені їх руками, передала Світлана Непийвода, учениця нашого навчального закладу, переможець Конкурсу, який проходив на базі ТВПУ сфери послуг та туризму 5-7 червня 2018 року, – повідомляють у навчальному закладі.