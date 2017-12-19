Через Сергія Надала Тернопіль може втратити мільйони гривень?

Після заяви голови Тернопільської райради Андрія Галайка стосовно оплати у садочках для дітей без місцевої прописки проти «Самопомочі» розпочалась інформаційна війна.

Одразу на кількох інтернет-ресурсах з’явилася інформація про те, що районна влада хоче посварити батьків з міста та приміських сіл.

У медійних колах припускають, що таке повідомлення підготовлене наближеними до міської ради людьми, аби перекласти на районну владу відповідальність за конфлікт навколо дитячих садочків. Очевидно, автори публікації скористались принципом «тримай злодія», голосно заявляючи, що в усьому винна лише «Самопоміч», а тим часом продовжуючи «торги» з приміськими селами.

Таку агресивну реакцію на заяву Андрія Галайка можна пояснити лише тим, що голова райради трохи змішав плани міського керівництва. Адже за кілька днів до сесії міської ради на офіційному сайті мерії повідомили, що питання оплати в садочках майже врегульовано. Не виключено, що ця інформація з’явилася не випадково. Ймовірно, після цього всі мали трохи випустити пар, згорнути плакати і подякувати міському голові за гарну роботу. Але так не сталося.

Голова райради Андрій Галайко повідомив, що питання досі залишається відкритим. Райрада готова до діалогу, але батьки не мають постраждати у цьому процесі. Більше того, Андрій Галайко зазначив, що піднімати таке питання наразі не доцільно. По-перше, кожна людина має право на безкоштовну освіту і їй його гарантує Конституція. По-друге, район допомагає місту у вирішенні ряду комунальних питань і при цьому не виставляє ніяких рахунків. По-третє, у районі також навчаються діти з міською пропискою. Їх частка становить 5%. По-четверте, мешканці з приміських сіл працюють у Тернополі і сплачують тут податки, які йдуть на розвиток міста.

Натомість з приміськими селами говорять мовою ультиматумів, ігноруючи зауваження батьків та районного керівництва. Звинувачують у неспроможності, закидають, куди вони діли гроші. Мовляв, отримали додатковий ресурс, то ж давайте-повертайте нам за лікарні, дитсадки, транспорт. Може скоро ще й в’їзді у місто стане платним?

Такий «рекет» керівництво міста прикриває благими намірами. Мовляв, ми дбаємо про інтереси своєї громади. Але насправді у цьому питанні є чимало підводних течій.

Те, що така ініціатива буде обтяжливою для бюджетів громад та району, у міській раді добре розуміли. Ймовірно, таким чином керівництво міста вирішило загнати села у глухий кут і змусити об’єднуватися з обласним центром. Інакше як пояснити такий ризиковий для мерії маневр. А ризики справді великі. Після поділу міста на «наших» і «чужих» ряд підприємців почали говорити про можливу перереєстрацію у райони. Від цього Тернопіль може втратити не один мільйон. Тож чи варта шкіра вичинки? Ясна річ, громадськості про це ніхто не говорить. Заради своїх політичних амбіцій, очевидно, керівництво міста готове на таку жертву.

При цьому, ніхто не згадує залежність міста від сусідніх населених пунктів, зокрема, у господарських питаннях. Наприклад, у Тернопільському районі знаходиться Івачівський водозабір, вода транспортується селами району, у Березовиці та Петриках на території 24 га знаходяться відстійники, у Дичкові знаходиться притулок для тварин. 30 тис. дачних ділянок виділено міським жителям. Вони користуються громадським транспортом на пільгових умовах. У Підгородньому на 15 га знаходиться міське кладовище. Але цього міська рада не рахує. То ж добре в народі кажуть, чуже під лісом бачить, а своє під носом не видно.

У поширених повідомленнях «Самопомочі» закидають щодо її нестабільності у питаннях децентралізації. Цікаво, з чого автор зробив такі висновки? Можливо з того, що фракція «Самопоміч» буквально відвоювала у бюджеті-2018 норми, які залишили за громадамиі місцевими бюджетами їхні надходження.

– Завдяки цьому Тернопіль так і не «пограбували» на 150 млн. грн. У відповідь – «Самопоміч» зробили противником децентралізації та ворогом «номер один». Шкода, що керівництво міста виявилось таким недалекоглядним і замість того, щоб оцінити роботу фракції «Самопомочі» у Верховній раді, вдається до такої низької і дріб’язкової війни. Завдяки нашим депутатам Тернопіль і далі матиме кошти, аби стелити бруківку і утримувати заклади освіти. Але ця робота була знехтувана через політичні амбіції міського керівництва, – зазначив голова фракції в Тернопільській обласній раді Віталій Фидрин.

Варто зазначити, що, на відміну від інших, «Самопоміч» говорить про свою позицію відкрито та аргументовано. Думка районного керівництва була озвучена на офіційному сайті організації, а не поширена від імені невідомого експерта на інтернет-ресурсах з сумнівною репутацією.