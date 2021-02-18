Через Тернопіль курсуватиме додатковий поїзд до гірськолижних курортів

Хороша новина для любителів гірськолижних курортів — вже з наступного тижня через Тернопіль пустять додатковий потяг, який доправлятиме охочих до Чернівців.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд – з Києва до Чернівців, адже кількість бажаючих потрапити на гірськолижні курорти на заході України лише росте.

“Зима не відступає, а кількість охочих потрапити на гірськолижні курорти в західних регіонах України збільшується. Тому Укрзалізниця на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців”, – вказали у пресслужбікомпанії.

Зазначається, що поїзд №249/250 Київ — Чернівці відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15. У зворотному напрямку відправлення 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30.

Додамо, що в Україні з березня відбудеться підвищення цін на проїзд у залізничному транспорті. У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб “інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються”.