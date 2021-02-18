Джокер казино — играй на лицензированной и современной площадке

Играй на деньги в казино Джокер

Джокер казино — это качественный игровой ресурс для игроков из Украины, который обладает широким выбором игр, развитой бонусной программой, а также сертифицированным и современным софтом. Вы можете ознакомиться с казино на сайте https://casino-play.com.ua/casino/joker/.

Способы депозита и вывода денег

Казино Джокер — это молодой и перспективный проект, который все еще набирает популярность. Именно поэтому на сегодняшний день здесь доступны только два вида оплаты — банковские карты Visa и MasterCard.

Играть в казино можно в гривнах, как и совершать платежи. Для игроков из Украины это плюс — не нужно тратить деньги на конвертации. Минимальная сумма депозита — 100 гривен, а кэшаута — 150 гривен. Все денежные операции совершаются через раздел «Касса».

Обратите внимание, что вывести средства вы сможете только после прохождения процедуры верификации аккаунта. Деньги на счет поступают в среднем в течение нескольких часов после обработки запроса.

Бонусы и акции Джокер казино

Приветственный бонус

Все новички на площадке могут рассчитывать на бонус после пополнения счета в первый раз. Величина награды зависит от суммы депозита:

От 100 гривен — 247 ФС;

От 150 гривен — увеличение депозита в 2 раза + 147 бесплатных вращений;

От 250 гривен — 150% бонус + 147 фриспинов.

Программа поощрения «Джокер+»

В этой акции пользователи получают награды за выполнение определенных миссий. Все, что вам нужно для участия — в разделе «Задания» выбрать понравившееся и приступить к его выполнению.

Еженедельный кэшбэк

Игроки казино могут получить до 20% кэшбэка еженедельно. Для получения возврата средств перейдите в раздел «Кэшбэк» и активируйте акцию. Вейджер для отыгрыша бонуса — х20.

Виды игр в казино Джокер

Казино Джокер имеет довольно разнообразную игровую базу, которая состоит из более чем 700 игр на любой вкус от лучших мировых провайдеров софта, таких как NetEnt, Pragmatic Play, Quickspin, Spinomenal, Evolution Gaming, Playson и других. Каждый из автоматов имеет бесплатную демо-версию, которая позволяет вам познакомиться с игрой перед регистрацией. Все игры поделены на категории:

Новые;

LIVE;

Столы;

Мини-игры;

Слоты.

Играя в Джокер казино, все игроки могут рассчитывать на честную и безопасную игру, которая гарантирована лицензией, сертификатами, надежными протоколами шифрования и софтом, работающим на основе генератора случайных чисел.