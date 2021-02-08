14:01 | 8.02.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Через Тернопіль планують запустити оновлений швидкісний потяг до Києва

Irena 0 Views Прокоментуй!

«Укрзалізниця» планує запустити через станцію Тернопіль оновлений швидкісний потяг Skoda. Зокрема, йдеться про відновлення курсування поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ. 

– Розглядаються наступні напрямки для курсування електропоїздів Skoda: відновлення курсування поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ; відновлення курсування поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ; організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.

Останній варіант цікавий ще й тим, що від нього виграють пасажири, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже на сьогодні більшість пасажирів їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Тож у пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок стає перевантаженим і вільних місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею з можливістю курсування двох рейсів на день вивільнить місця до Львова та Перемишля. Після відновлення міжнародного залізничного сполучення це стане у нагоді сотням тисяч пасажирам, – повідомили в «Укрзалізниці». 

Електропоїзд складається із шести двоповерхових вагонів на 623 місць та розрахований на швидкість руху 160 км/годину.

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