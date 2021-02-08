На Тернопільському ринку згорів магазин одягу (фото)

8 лютого о 09:07 до служби порятунки поступило повідомлення про пожежу в приміщенні магазину в м. Тернопіль по вул. Живова. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

На момент прибуття рятувальників орієнтовна площа пожежі становила 25 м.кв. На гасіння пожежі залучено 4 одиниці пожежної техніки та 16 рятувальників. Пожежа локалізована о 09:24 та повністю ліквідована о 09:44. Загиблих або травмованих в наслідок пожежі не виявлено. Під час гасіння врятовано двоповерхову будівлю.