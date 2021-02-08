На Кременеччині перекинувся автомобіль, а на Чортківщині у ДТП загинула пасажирка

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече перекинувся автомобіль. Кермувальника госпіталізували в реанімаційне відділення.

Аварія трапилася 6 лютого близько 17:15. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій не впорався з керуванням і його автомобіль марки Volkswagen Passat перекинувся. В чоловіка закритий перелом тазу.

О 17:00 на трасі Гусятин-Копичинці, в селі Крогулець, не розминулися автомобілі DAEWOO-NEXIA та CHEVROLET-LACETTI.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з передньою частиною іншого авто. В результаті удару пасажирка з DAEWOO, 1985 року народження, яка сиділа попереду, від отриманих травм померла за кілька годин в лікарні. ЇЇ тринадцятирічного сина та чоловіка, який й керував автівкою, з травмами доправили до лікарні. Водій іншого транспортного засобу пошкодив коліно, але його не госпіталізовували. Обидвоє кермувальників тверезі. Автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ. Триває слідство.