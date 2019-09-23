Чернечі обітниці францисканців у Тернополі

Це вже вдруге брати семінаристи відновили свої обітниці убогості, чистоти і послуху на один рік, від 21.09.2019 до 21.09.2020.

Це означає що брати мають дотримати дане перед Богом і Церквою слово напротязі одного року а після третього відновлення обітів, можуть просити настоятелів про складання обітів на все своє життя.

Під час Служби Божої, яку очолив о. протоігумен Юстиніан Горордечний, в присутності архимандрита, консульторів і всієї братії, звернувся до братів сенінаристів із словом: «Бог не хоче від вас приносу десятини чи будь чого з ваших рук, Він хоче цілих вас, як жертву всепалення! Отож згоряйте і радійте що Бог вас вибрав і знашов вас достойними Себе, не огляду на діла ваші але через надмірну свою милість.»

Брати, клякнувши перед архимандритом Антоніном, прочитали в голос слова чернечої присяги і отримали від нього запевнення, що: «якщо дотримаєте те, що обіцяли, то отримаєте від Бога життя вічне!»

Повідомив о. Юстиніан Городечний ЧБМ