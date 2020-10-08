Важка недуга забрала маму, тато відрікся, а 10-річний хлопчик із Кременця сам чекає на складну операцію

У маленького 10-річного хлопчика Едуарда Скоропляса з Кременця діагностували ваду серця та сколіоз, який швидко прогресує та загрожує життю дитини. Усім світом збирали кошти на його лікування. Одна операція вже позаду, на даний час родичі дитини чекають на наступне оперативне втручання.

Нещодавно Едик переніс надскладну операцію в Києві. Нині перебуває вдома, бабуся та волонтери ним опікуються. Він народився семимісячним, тоді хлопчику поставили діагноз вада серця, і лікарі повідомили, що потрібно роботи операцію. Але дитина була надто маленькою, щоби класти її під ніж. Тому вирішили зачекати. На даний час діагноз Едика – сколіоз, який потребує дороговартісного лікування, оперативного втручання та довгої реабілітації. Операцію на серці провели у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Там дитина перебувала понад місяць. У столичній обласній клінічній лікарні надали всю необхідну консультацію. Перший етап підготовки до операції на хребті пройшов успішно, швів ще не зняли, тіло у хлопчика дуже болить, але допоки все не загоїться, операції на спині проводити не будуть.

Бабуся Едуарда, пані Людмила, дякує усім людям, хто перераховував кошти на лікування онука. Це були приватні підприємці, знайомі та незнайомі люди, представники органів влади. Пані Люда каже, що зрозуміла, що світ не без добрих людей і вклоняється усім, хто допоміг врятувати дитину. Гроші на наступну операцію частково зібрані. Реабілітація після другого втручання буде довгою, тому кошти на неї також потрібні.

– Едик хоче бігати і хоче жити. Сподіваюся, його маленький організм справиться зі всією біллю та зможе відновитися. Він дуже позитивна дитина. На його долю припало дуже багато випробувань, але вірю, що люди нас не покинуть і дадуть шанс на життя, – каже бабуся Люда.

Три роки тому в мами Едика діагностували рак. Жінка «згоріла» на очах. Родичам було вкрай складно, адже не знали, звідкіля ця страшна та підступна хвороба взялася. Не знали, кого рятувати і що лікувати. Тому Бог вирішив забрати маму Едика до себе. Після цього батько покинув маленького сина і його нещодавно позбавили батьківських прав. Тепер бабуся хлопчика йому за тата і за маму.

Теперішній діагноз хлопця вже дав низку негативних змін на весь організм. Тому оперативне втручання є обов’язковим і зробити його треба якнайшвидше. Операцію проведуть у Київській міській лікарні. Її вартість – 300 тисяч гривень.

– Кожному готова подякувати особисто за те, що багато людей повірили у нашу біду і не стояли осторонь. Хай Бог береже вас та ваші сім’ї. Світ не без добрих людей, тепер я це точно знаю. Нам дали шанс на життя, на те, що внук може бути здоровим. Найгірше, коли хворіють діти, адже вони ні в чому не винні. Я дуже вдячна всім, хто перераховує гроші. Вони нам дуже потрібні, – підсумувала бабуся Людмила.

Видання «Номер один» звертається до всіх небайдужих людей. Якщо ви можете допомогти маленькому Едуарду, не будьте байдужими.

Реквізити для перерахунку коштів: 5168742729572408 р/р 26205888664671 IBAN UA 423052990000026205888664671 АТ КБ “Приватбанк” РНОКПП 2191004403 на ім’я Павлик Людмила Олексіївна (бабуся). Телефон для довідок: 067-9-607-607 (В’ячеслав Онишкевич).

Соломія Вершигора



