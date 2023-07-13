Чеський бізнес зацікавлений у співпраці з Тернопільщиною

Зустріч представників ділових кіл України та Чехії – нові можливості для співпраці. Сьогодні у Львові відбувся форум, під час якого обговорили питання двостороннього інвестиційного та торговельного співробітництва між Україною і Чеською Республікою.

Серед учасників – Генеральний Консул Чеської Республіки у Львові Давід Нови, Директор «Chech Trade Україна» у Львові пан Войтех Враспір, Прем’єр–міністр Чехії (2006-2009 рр.) Мірек Тополанек, представники бізнесу, інвестори та донори, експерти в галузі економіки, урядовці.



На запрошення Львівської торгово–промислової палати Тернопільщину на заході представляли заступник голови Тернопільської обласної ради Ігор Сопель і начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Руслан Кулик.

«Мали можливість долучитися до обговорення перспектив і напрямів українсько–чеської співпраці. Зокрема, говорили про інвестиційний та експортний потенціал нашого краю. Домовилися про приїзд чеських підприємців на Тернопільщину в кінці 2023-го року», – розповів Ігор Сопель.

Захід відбувся також за участі Уповноваженого уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томаша Копечного, Директора Департаменту Європейських країн Міністерства промисловості й торгівлі Чеської Республіки пана Мартіна Поспішіла, Директора із зовнішніх зв’язків Союзу промисловості Чехії пана Мирослава Хажера та ін.

Заступник голови обласної ради подякував чеським друзям за військову, фінансову, гуманітарну допомогу та їхні зусилля, спрямовані на відбудову нашої країни.

«Нам є чим зацікавити іноземного інвестора як у культурно–туристичному, так і в економічному плані. Чеський бізнес готовий інвестувати в Тернопільщину: справа лише за місцевими громадами та бізнесом», – переконаний Ігор Сопель