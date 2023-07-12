Людмилу Марченко виключили з президентської партії

Підозрювану в зловживанні впливом народну депутатку з Людмилу Марченко виключили з партії “Слуга народу”.

Про це повідомила помічниця голови партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук в коментарі hromadske.

Також повідомляється, що Тернопільська обласна організація “Слуги народу” достроково припинила повноваження Марченко.

У пресслужбі “Слуги народу” пояснили УП, що Марченко не була в політичній раді партії, тому за статутом СН для виключення достатньо розпорядження голови партії.

Разом із тим, вона була в політичній раді обласної організації, тому там її виключили своїми зборами.

У парламентській фракції “Слуга народу” запевнили “Українську правду”, що нардепці Людмилі Марченко загрожує виключення з фракції у випадку, якщо правоохоронці доведуть її провину у зловживанні впливом.