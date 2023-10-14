20:35 | 14.10.2023
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Новини Тернополя 

Чоловік з Чортківщини лякав вибухівкою поблизу тернопільської школи

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Нещодавно поліція  отримали дзвінок від аноніма про закладення вибухового пристрою в автомобілі поблизу школи. Поліцейські та інші екстрені служби негайно відреагували на дане повідомлення, витративши немало часу та зусиль. Оперативники швидко встановили та затримали підозрюваного. Це – 40-річний житель Чортківського району. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі та відшкодування понад 60 тисяч гривень збитків, які витратили екстрені служби на виїзд. 

Хочемо попередити: за завідомо неправдиві повідомлення про будь-які надзвичайні події, загрозу громадській безпеці передбачена кримінальна відповідальність. 

Радимо громадянам не перевіряти реагування поліції на неправдиві дзвінки. Вони можуть обернутися для вас лише проблемами із Законом.

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