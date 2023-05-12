13-14 травня буде частково перекритий рух транспорту на вулиці Бродівській

На вихідних, 13-14 травня, працівники підрядної організації влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на вул. Бродівській, на ділянці від зупинки «6-магазин» до Бродівського шляхопроводу.

У зв’язку з цим, рух транспорту через вул. Бродівську буде частково перекрито. Рух громадського та приватного транспорту буде здійснюватися по смугах.

Тож просимо враховувати це при плануванні поїздок у цьому напрямку.

Тролейбусний маршрут №7, як і в інші вихідні дні, не курсуватиме.

Нагадаємо, цими днями завершився ремонт проїжджої частини Бродівського шляхопроводу.