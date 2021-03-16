Чому для тисяч тернополян подача показників за газ перетворилася на пекло і як його можна уникнути  

Після того, як тарифи на газ почали змінювати ледь не щомісяця, вкрай важливим стало подання показників. Адже якщо їх не надати вчасно, газовики визначать кількість спожитих кубів з допомогою автоматичної програми, а її дані можуть бути далекі від істини. В результаті є ризик того, що доведеться платити за ту кількість газу, яку люди насправді не спожили. А якщо тариф в цей період виявиться вищим, то доведеться нести зайві витрати з сімейного бюджету.

Щоб уникнути подібних ситуацій зараз більш принциповим стало вчасно подати показник. Вимога газовиків – надавати їх з 25 по 5 число. Однак, як виявилося, зробити це не так вже просто. Принаймні не всім.

“Іноді не можу дотелефонуватися цілу добу”

Пані Людмила з Тернополя- пенсіонерка. Попри невеликі пенсійні виплати вчасно оплачує комунальні послуги. Але коли приходить термін подачі показників за газ, завжди трохи нервує. Жінка не вміє користуватися інтернетом, тому годинами «просиджує» на телефоні, щоб подати показники операторам «Тернопільміськгаз».

– Іноді не можу дотелефонуватися цілу добу, тому наступного дня знову доводиться витрачати час на численні телефонні дзвінки, – скаржиться тернополяняка.

Власне, з цієї проблемою стикається не лише вона, а тисячі абонентів “Тернопільміськгазу”.

Раніше люди, які не опанували інтернет або ж не хотіли цілий день безуспішно дзвонити, приходили у відділ обслуговування, щоб навіть попри довгі черги таки передати показники лічильника. Але зараз цього теж неможливо зробити – через карантин можливість особистого приходу для подачі даних скасували.

– Зробили це ще в березні 2020 року через ситуацію з поширенням Covid-19,- розповів Терміново заступник голови правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» Сергій Губиш. – Але, як і раніше, показники за спожитий газ люди можуть передати по телефону операторам відділу обслуговування абонентів.

За даними Губиша, лише у лютому в період подачі показників послугою телефонної подачі показників скористалися близько 19 тисяч людей. Тобто, протягом дня оператори приймали орієнтовно 2 тис. телефонних дзвінків.

– Звісно, це чимале навантаження для працівників. Вони фізично не встигають опрацювати усі дзвінки. Тому і абоненти, які обирають для себе цю послугу, інколи очікують на з`єднання з оператором довше, ніж хотілося б, бо лінії зайняті. Звісно, це призводить до нарікань та непорозумінь, – визнає заступник голови правління ПрАТ «Тернопільміськгаз». – А після запровадження карантину дзвінків стало ще більше. Здебільшого телефоном подають показники за газ люди, яким більше 60 років.

При цьому збільшувати кількість номерів для дозвону у «Тернопільміськгазі» не планують. Навпаки, радять абонентам опановувати інтернет або ж старатся телефонувати ще в кінці місяця, а не з 1 по 5 число, коли справді – лавина дзвінків. І тоді шанси дозвонитися – мізерні.

Інший варіант – скринька на паркані

Для тих, хто так і не опанував електронні сервіси, продовжує функціонувати скринька, яку близько 5 років тому облаштувати на брамі «Тернопільміськгаз» на вул. Шептицького, 20.

Туди можна подати від руки написану інформацію, головне вказати свою адресу, прізвище, номер особового рахунку, дату подачі та сам показник лічильника газу. Сергій Губиш розповів, в лютому цього року скринькою скористалися 12 тисяч осіб.

– У період подачі показників за спожитий газ, з 25-го по 5-те число, показники зі скриньки виймають декілька разів у день. Щомісяця через скриньку показники подають в середньому близько 10 тисяч абонентів, – продовжує Сергій Губиш. – Найчастіше показники через скриньку подають люди похилого віку, які не вміють користуватися інтернетом та не довіряють гаджетам. Тому вони вимушені приходити особисто або просити родичів, сусідів чи знайомих, щоб ті кинули до скриньки їхні показники. Це незручно та клопітно.

“Онлайн-сервісам ще не довіряють”

Споживачі, які уміють користуватися сучасними гаджетами, зазвичай швидше та ефективніше вирішують свої проблеми. Як варіант, можна скористатися онлайн-сервісом на сайті «Тернопільміськгазу» . Там є послуга Особистий кабінет. Щоб зареєструватися потрібно мати свою електронну адресу, вказати особовий рахунок, номер лічильника.

Сергій Губиш зауважує, що попри нескладність реєстрації, особистим кабінетом абоненти користуються не так масово, як функцією “Передати показник лічильника”, яка теж є на сайті.

Так, у лютому цього року послугою Особистого кабінету скористалися 3, 2 тис. осіб, а функцією “Передати показник лічильника” – 21 тис.

Хоча в другому випадку теж потрібно вказати особовий рахунок, адресу, прізвище, електронну адресу та показник.

– Загалом наші споживачі ще не довіряють онлайн-сервісам, – ділиться спостереженнями Губиш. – Одні вважають, що їх обов`язково обдурять, інші – просто не вміють користуватися інтернетом. А якби люди активніше користувалися оналайн-сервісами, то і нарікань було би менше від споживачів, які вимушені довго очікувати на з`єднання з телефонним оператором. Також це би розвантажило роботу операторів відділу обслуговування абонентів.

Згідно з даними начальника відділу розподілу газу ПрАТ «Тернопільміськгаз» Олега Скоропляса, на лінії працюють 6 телефонів. Чотири стаціонарні, два мобільні та ще один телефон-автомат на якому з 25 до 5 числа теж працює один оператор. В середньому до телефоністів надходить 16 тисяч дзвінків.

Якби люди активніше користувалися альтернативними формами подачі показників, через інтернет-ресурси, це би полегшило роботу операторів. Однак електронними сервісами, наприклад, у лютому цього року скористалися лише 17 тисяч абонентів, це 12-15 % від їх загальної кількості.

Хоча у Дніпропетровській області, зауважив Олег Скоропляс, показники через інтернет подають 80% населення.

– А у нас багато людей старшого віку, які не вміють користуватися онлайн- ресурсами. Вони воліють прийти і подати показник особисто або через телефон. Але коли до оператора одномоментно надходить до 5 дзвінків, зрозуміло, що комусь доводиться очікувати на з`єднання, – констатує Скоропляс.

Водночас він відзначив високу свідомість населення, адже показники в службу подають 92% абонентів. За словами посадовця, це дуже вагомий показник.

Олег Скоропляс також додав, що показники лічильника можна подати і через месенджер Вайбер на номер 067 8406205. При цьому потрібно вказати прізвище, особовий рахунок та сфотографувати показник газового лічильника, щоб було підтвердження.

– Найбільше проблем виникає, коли люди передають показники через вуличні термінали самообслуговування. Часто вони подають некоректні дані, наприклад, не вірно вказують номер особового рахунку, тому ці показники просто не зараховують. Це знову призводить до незадоволення споживачів, які об`єктивно самі винні в тому, що їх показник не врахували, – каже Олег Скоропляс.

Онлайн-банкінг інформацію передає з запізненням

Чимало тернополян звикли оплачувати і одразу подавати показники в системі Приват 24, Монобанку чи інших банків, які мають зручні додатки. Як користуватися онлайн сервісом Приват24 навіть окремо пояснено на сайті «Тернопільміськгазу».

Сергій Губиш наголошує, що показник через банк слід подати з врахуванням того, що система не спрацьовує блискавично.

– Нерідко люди подають показники в останній день допустимого терміну, скажімо, 5-го числа. Але в «Тернопільміськгаз» вони у кращому випадку надійдуть 7-8 числа, тому їх не враховують. Звісно, споживачі починають нарікати, мовляв, вказали один показник, а служба вписала їм зовсім інший, – каже Губиш.

Якщо дані у “Тернопільміськгаз” не надійшли, пояснює він, показник визначають, виходячи із норми споживання. Роблять це з допомогою автоматичної програми.

– На некоректні показники надходить дуже багато скарг, особливо починаючи з листопада минулого року. Тому нагадую: щоб передані через банк показники були враховані, необхідно подати їх не пізніше 2-го числа, – підкреслив Грубиш.

Довідка. У базі даних «Тернопільміськгазу» зареєстровано 123 тисячі лічильників. Загалом «Тернопільміськгаз» обслуговує 127 тис. абонентів у Тернополі і колишньому Тернопільському районі. З них, зокрема, у Тернополі, близько 90 тисяч.

У період подачі показників за спожитий газ для населення працює цілодобовий телефон 56 14 00. Також показники можна подати за телефонами: 52 46 95, 52 63 78, 52 72 19, 52 27 30, 56 14 00, 067 5748121, 067 5748138.

Можна передати показники на сайті tmgaz.te.ua, у особистому кабінеті gazpostach.te.ua або за допомогою сервісів eps.te.ua, oplata.te.ua чи Приват-24.

Подати показники можна також через банки та Укрпошті разом з оплатою платежів.

Терміново