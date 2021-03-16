Бережанський музей отримав унікальні світлини Олени Кульчицької

Невідомі досі широкому загалу три фото майстерні художниці Олени Кульчицької в Перемишлі передав Бережанському музею Богдана Лепкого кінопродюсер Олександр Дебич. Оригінали фотографій зберігаються в Українському музеї-архіві в місті Клівленді (штат Огайо, США) в альбомі Степана Дмоховського, одного з засновників Українського фотографічного товариства у Львові.

Пан Олександр Дебич власноруч відсканував їх у 2017 році, перебуваючи у цій інституції, а також отримав від Українського музею-архіву офіційний дозвіл на їхню публікацію, яким люб’язно поділився з Бережанський музеєм Богдана Лепкого.

Унікальні світлини потрапили до Бережан не випадково, адже Олена Кульчицька народилася там, а Богдан Лепкий вісім років прожив у Бережанах, зокрема, навчався у місцевій гімназії.

– Богдана Лепкого та Олену Кульчицьку – двох великих людей з непересічними талантами, протягом багатьох років єднала творча співпраця й особиста глибока приязнь. Їхнє спілкування припадало на епоху, коли через відсутність власної державності видатні українські митці виконували функції національних провідників, борців за незалежність. Богдан Лепкий як творець національної ідеї стояв біля витоків УСС. Коли на полі бою «літали» кулі та гранати, «він кидав тисячами і сотнями тисяч книжок у ворожі твердині». Олена Кульчицька від початку самостійної творчості була віддана Україні та національним традиціям у мистецтві, наскрізною темою її творів стало життя українського народу, його трагічна і героїчна історія. Обох митців, що рано стали на шлях утвердження національної ідеї, об’єднувала віра у велике майбутнє українського народу, – розповіла завідувач відділу з основного виду діяльності обласного комунального музею Богдана Лепкого в м. Бережани Наталія Стрілець.

Єднали Богдана Лепкого та Олену Кульчицьку не лише плідна творча співпраця, а й міцна дружба. Дім Кульчицької в Перемишлі був одним з найактивніших осередків українського культурного життя, так само як і помешкання Лепкого у Кракові. Тут не раз збиралися всі, хто був небайдужий до долі рідного краю, його культури. Неодноразово в гостях у О. Кульчицької бував і Б. Лепкий під час свого перебування в Перемишлі.

Нещодавно у працівників музею Богдана Лепкого, а тепер у вас, шановні наші читачі, з’явилася унікальна нагода побачити, як же виглядала робітня знаменитої уродженки Бережан, куди з дружніми візитами заходив Богдан Лепкий.