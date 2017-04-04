Чому тернопільські судді затягують розгляд справ

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє, що станом на 31 березня 2017 року правосуддя в суді здійснюється 16 суддями із 28 передбачених штатним розписом.

У семи суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відсутні повноваження у зв’язку із закінченням 5-річного терміну обрання на посаду судді вперше.

В двох суддів повноваження закінчуються 25 квітня 2017 року, ще в одного судді – 19 травня 2017 року, й у відповідності до п.2.3.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду розподіл судових справ на цих суддів припинився за два місяці до закінчення повноважень судді.

Також в Тернопільському міськрайонному судді Тернопільської області наявні п’ять вакантних посад судді.

Враховуючи усі вищевказані обставини в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області склалася критична ситуація – непомірно виросло навантаження на працюючих суддів, а розгляд справ затягується.

Аналізуючи ситуацію, яка склалася можна з впевненістю стверджувати, що право доступу громадян до правосуддя обмежується з причин, які не залежать від працюючих суддів та працівників апарату суду.

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