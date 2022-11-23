Чому у Тернополі не працюють колонки-качалки, – пояснення « Тернопільводоканалу»

Після обстрілів енергетичної інфраструктури побільшало звернень до КП “Тернопільводоканал” щодо роботи колонок-качалок у різних мікрорайонах міста. Попри заклики не панікувати, частина тернополян із кожним відключенням світла – плановим чи позаплановим – робить навпаки. Зокрема, стрімголов мчить набирати воду в промислових масштабах із альтернативних джерел водопостачання.

І це в умовах, коли енергетики та наш черговий персонал роблять усе, щоб містяни безперебійно були з водою. Та стресовий стан унеможливлює зважений підхід для окремих тернополян. Хтось, наприклад, після кількох натисків на важіль колонки-качалки не отримав бажаного, вирішив, що агрегат зламаний, і невдоволено телефонує до диспетчерської служби підприємства.

Здебільшого ці виклики хибні. Тож нагадуємо, що через особливості рельєфу Тернополя в окремих локаціях, передусім на масивах “Східний” і “Сонячний”, глибина свердловин може сягати і 80-ти метрів. У таких місцях знадобиться 30-50 і більше натискань на важіль. Радимо мешканцям найближчих до цих колонок-качалок будинків періодично їх “прокачувати”, щоб надалі було легше.

Цього тижня наші фахівці обстежили всі п’ять десятків колонок-качалок Тернополя. У деяких виявили пошкодження, кілька – зламані. Уже запланували ремонт цих трубчастих колодязів і заміну окремих новими польсько-німецького виробництва.

І про роботу бюветів на “Східному” та “Дружбі”. Працівники відділу водопровідних насосних станцій намагаються гарантувати їхню безперебійну роботу. Але в час періодичних відключень електроенергії змушені подбати і про збереження “заліза”. Якщо в навколишніх будинках тимчасово немає світла, то і бювет, найімовірніше, не працюватиме, щоб під час перепаду напруги не згоріло все начиння. Натомість, якщо електроенергії не буде тривалий час, то запустимо бювети за допомогою генераторів.

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