Чому відбувається «несправедливе» вимкнення електропостачання? Пояснення від «Укренерго»

Внаслідок масованого ракетного удару, ситуація в енергосистемі критична. Через різке похолодання зросло споживання електроенергії тому, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на всій території країни застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – графіки аварійних відключень. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

Тому питання економного споживання залишається актуальним, особливо тим людям в кого є електропостачання. Адже багато будинків знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури і для того аби в сусідів швидше з’явилося світло потрібно максимально економити.

Щодо ввімкнених вивісок магазинів, то енергетики неодноразово зверталися та звертаються до власників магазинів, керівництва міст та області аби вони не вмикали вивіски на магазинах. Такий простий крок дозволить зекономити певний відсоток електроенергії але, нажаль, чомусь не виконується дане прохання.

Надаємо відповіді на питання щодо вимкнення електроенергії.

Які типи вимкнень існують і що відбувається зараз?

Усього їх три.

Екстрені. Ніхто не може прогнозувати їх тривалість, оскільки все залежить від рівня руйнувань інфраструктури.

Аварійні. Кожен тип аварії має очікуваний час відновлення. Інформацію щодо цього можна знайти на сайті місцевого оператора електромереж.

Стабілізаційні. Декларується, що їх максимальна тривалість – чотири години, однак можлива 40-хвилинна похибка.

Хочу знати коли і доки в мене не буде світла, щоб планувати свій день. Де дивитись? Можете зробити нормальні графіки?

Ми хотіли б мати можливість повідомити споживачів про конкретні години вимкнення та їх тривалість. Це суттєво допомогло б і споживачам і нашим диспетчерам. Проте на разі це неможливо зробити. Енергетики намагаються по максимуму дотримуватись графіків вимкнень і при першій вказівці диспетчера НЕК «Укренерго» вмикати електропостачання тим людям в кого його не було по кілька годин.

За яким принципом відключають електрику? В мене світла нема, а у сусіда світиться!

Різні будинки можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Нажаль в даній ситуації не можливо вимкнути електропостачання тим будинкам, які знаходяться на одній лінії із об’єктами критичної інфраструктури. Сьогодні це технічно не можливо і може викликати непередбачувані наслідки. Тому тим в кого є електропостачання, в той час як інші вже кілька годин без електроенергії, потрібно економити по максимуму. Адже в даний момент просто немає можливості вимкнути їм електропостачання також.

Чому не дотримано графіків?

Згідно ГПВ всі споживачі поділені на три рівних групи, а згідно ГАВ є 10 черг вимкнення електропостачання.

І, залежно від команди, яка надходить від диспетчера НЕК «Укренерго», ті об’єми і черги, які енергетикам доводять по вимкненню, і виконуються вимкнення.

Хочеться щоб споживачі розуміли, що ні диспетчер НЕК «Укренерго» ні диспетчер обленерго за 15 хвилин, які встановленні для виконання вказівки по вимкненню електроенергії, не знають яким вулицям і селам вимикають електроенергію, вони знають лише згідно якого графіка, потужність та час вимкнення. І в сучасних умовах навіть спрогнозувати приблизний час відновлення електропостачання неможливо.

Чому відбувається нерівномірне та «несправедливе» вимкнення електропостачання?

До графіка аварійних вимкнень відносяться лінії та фідера, які живлять струмопередавачі першої та третьої категорії надійності електропостачання. В тому числі населені пункти і райони міст. Не вносяться до графіка аварійних вимкнень лінії, які живлять струмопередавачі споживачів віднесених до особливої групи першої категорії з надійності електропостачання. Забороняється до цих графіків вносити лінії та фідери, що є резервними живленнями власних потреб підстанцій напругою до 220 кіловольтів і вище основної мережі об’єднаної енергетичної системи України. Також забороняється вносити до графіків вимкнень диспетчерські пункти електромереж та пристрої електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом залізничного транспорту, повітряного транспорту, що забезпечують їх оперативний зв’язок, радіорелейні лінії, антенні пристрої, електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному та повітряному транспорті.

Буває, що кілька черг вимикають одночасно, з інтервалом у 15 хвилин.

Так. Це все, залежить від того, які команди отримали від диспетчера НЕК «Укренерго» і ці черги вводяться винятково за командами. Диспетчер обленерго не може контролювати, якусь чергу не ввести, адже він отримує цю команду від диспетчерського пункту.

Скільки не буде світла?

Це теж спрогнозувати складно. Якщо обсягів економії недостатньо, вимкнення можуть повторитись. А можуть вимкнути ті населені пункти, які не вимикали до того. Все залежить від аналізу стану енергосистеми, який проводять фахівці «Укренерго», вони ж і дають вказівку що і коли вимикати.

Доки це буде тривати?

Доки не стабілізується робота енергосистеми, і то в тому випадку, якщо знову не буде пошкоджень критичної інфраструктури.

Тому дякуємо всім, хто із розумінням відноситься до даної ситуації.