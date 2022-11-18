Твій особистий hair boss: 6 правил, як вибрати стайлер для волосся



Створення сучасного привабливого образу неможливе без гарної зачіски, стильної завивки, акуратного укладання локонів чи просто вирівнювання пасм по всій довжині. Досягти будь-якої поставленої цілі завжди допоможе якісний стайлер https://ksuu-store.com.ua/stajlery для волосся, особливо враховуючи широкий асортимент моделей, доступний в продажу. Вибрати відповідний варіант по доступній вартості завжди можна в магазині Ksuu Store.

Можливі типи стайлерів

Багато сучасних стайлерів поєднують в собі одразу декілька важливих функцій, залишаючись при цьому схожими на звичайну плойку. Для створення різних зачісок в наборі передбачені різні насадки-щипці для укладання неслухняних локонів. Повний комплект пристрою зазвичай містить:

фен-щітку (одразу і сушить, і вкладає пасма так, як це потрібно саме вам);

насадку гофре, яка допомагає створювати об’єм в прикореневій зоні та формує дрібні ламані хвилі;

насадки для створення локонів з різним діаметром (в тому числі великих хвиль);

спеціальні щипці та шпильки для розподілу пасм волосся.

На основі наявних функцій розрізняють два основних типи стайлерів:

вузькоспрямований або спеціалізований прилад, з максимум 2 функціями (наприклад, електрощипці для завивки чи випрямлення або ж вольюмайзери для гарного прикореневого об’єму);

багатофункціональні моделі (широко використовуються професіоналами та допомагають створювати найрізноманітніші неперевершені зачіски, часто з різними варіантами укладки).

Багато моделей стайлерів оснащенні ще й такими функціями як антистатичний ефект для більш блискучого волосся. Також можна перемикати температуру для якісного закріплення зачіски.

Класифікація стайлерів на основі типу живлення

Одним із головних критеріїв вибору стайлерів виступає і їх тип живлення. Можливі наступні варіанти моделей пристроїв:

провідні, які працюють безпосередньо від електромережі (комплектуються двох- або трьох метровими шнурами живлення);

бездротові (у вигляді елемента живлення зазвичай використовуються батарейки або акумулятор, що робить такий прилад ідеальним варіантом для подорожей).

Що саме обрати — кожен покупець вирішує самостійно.

Критерії вибору стайлера

Окрім типу живлення і функціональності різних моделей приладів, варто враховувати й інші не менш важливі характеристики доступних моделей. Так, основними з них вважаються наступні:

Потужність. Для домашнього використання підійдуть моделі з показником 100 Вт, в той час, як для створення складних зачісок в професійних салонах часто використовуються варіанти потужністю 1500 Вт (ідеальне рішення для густих і жорстких локонів). Кількість насадок в комплекті. Для консервативних зачісок варто вибирати стайлери з 1—2 насадками, які коштують дешевше великих наборів і не займають багато місця. Людям, відкритим до експериментів можна замовити багатофункціональні прилади з більшою кількістю щипців, пластин і інших елементів для створення гарної незвичної зачіски. Вид покриття пластин. Керамічне (рівномірно нагрівається, не шкодить волоссю дуже високими температурами), кератинове (надає блиску і також має мінімальний негативний вплив на пасма), турмалинове (вирізняється антистатичним ефектом, розгладжує і надає локонам шовковистості), металеве (швидко нагрівається, але більше за інші шкодить волоссю). Тип управління приладом. Більш сучасний варіант — електронний, але зустрічаються стайлери з менш зручним механічним управлінням. Тип живлення. Якщо ви обираєте дротові моделі, обов’язково зверніть увагу на довжину шнура і його з’єднання (бажано вибирати шарнірний варіант, який попередить заломи та сплутування дроту). Розмір. Цей критерій ґрунтується на довжині та густоті волосся. Тонкі пластини краще підійдуть для коротких пасмів, а для довгого і густого волосся краще обирати широкі моделі.

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