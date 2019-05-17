Чорна хода Тернопільської влади

Тривалий час у Тернополі ідуть розмови про припинення надання дозволів на встановлення та будівництва торговельних павільйонів на газонах. Обіцянку давав п. Надал та окремі депутати. Нищення газонів гектарами несе таку само шкоду екології як і нищення парків. . Це додає додаткове погіршення екологічного стану, погіршення умов життя тернополян, їх здоров’я.

Останнім часом за якимись законами, відомими тільки міської ради ті павільйони на корупційних парашутах приземляються суто на газонах у місцях великого скупчення людей.

Напевне тому тернополянам нічого не відомо про екологічні показники середовища Тернополя. Це діагноз владі – напевне онкологія.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь

15.05.2019р.

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