Чудотворна ікона Матері Божої Зарваницької почергово перебуває у тернопільських церквах. Графік
У Тернополі продовжується паломництво чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької храмами міста.
Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в Центральному деканаті Тернополя:
17-18 лютого – Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (вул. Сагайдачного 14);
19-20 лютого – храм св. Андрія Первозванного (вул. Чернівецька 46);
21-22 лютого – храм св. великомученика Димитрія (вул. Микулинецька бічна 14);
23-24 лютого – храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького 55);
25-26 лютого – храм свв. Новомучеників українського народу (вул. Шкільна 2А);
27-28 лютого – храм св. пророка Іллі (вул. Бродівська 50 б);
1-2 березня. – храм свв. Володимира і Ольги (вул. Орлика 1А);
3-4 березня – храм Перенесення мощей св. Миколая (вул. Карпенка 46);
5-6 березня – храм святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса 2В);
7-8 березня – храм святого священномученика Йосафата (вул. Лучаковського 5Г);
9-10 березня – храм святого Пантелеймона (вул. Бережанська 3А);
11-12 березня – храм святих Бориса і Гліба (вул. Золотогірська);
13-14 березня – храм Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Агрономічна 2, Кутківці);
15-16 березня – храм Переображення Господнього (вул. Мирна 38, Пронятин);
17-18 березня – храм святого Василія Великого (вул. Новий Світ 14).
Графік перебування чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької в Східному деканаті Тернополя:
19-20 березня – храм Зарваницької Матері Божої, вул. Петрушевича 1а;
21-22 березня – храм Матері Божої Неустанної Помочі, бульвар Данила Галицького 1а;
23-24 березня – храм Різдва св. Івана Хрестителя, вул. Довженка 9а;
25-26 березня – храм Пресвятої Трійці, вул. Чайковського 1а;
27-28 березня – храм св. апостола Юди Тадея, проспект Степана Бандери, 81;
29-30 березня – храм св. Івана Богослова, вул. проспект Злуки 14;
31 березня – 1 квітня – храм Положення Чесної Ризи Пресвятої Богородиці, вул. Текстильна 2;
2-3 квітня – храм Святого Духа, вул. Тарнавського, 15;
4-5 квітня – храм Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Лепкого 12а;
6-7 квітня – храм св. Архистратига Михаїла, вул. 15 Квітня 1А;
8-9 квітня – храм св. вмч. Теклі, вул. Р. Купчинського 14;
10-11 квітня – храм Всіх святих українського народу, вул. Морозенка – 15 квітня;
12-13 квітня – храм св. апостола Петра, вул. Володимира Великого 1а;
14-15 квітня – храм Різдва Пресвятої Богородиці, вул. Київська 2а;
16-17 квітня – храм Успіння Пресвятої Богородиці, с. Гаї Шевченківські.