На Тернопільщині під час спалювання трави загинула жінка

Про зникнення родички на спецлінію поліції 26 лютого близько 22:00 заявила жителька Чортківського району. Вона повідомила, що вже добу не може зв’язатися із жінкою, але знає, що вона напередодні планувала йти в поле, аби спалювати сухостій.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Під час перевірки території правоохоронці в полі знайшли обгоріле тіло 66-річної жінки. Інших слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Що стало причиною смерті стане відомо після проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.