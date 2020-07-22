11:43 | 22.07.2020
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На Тернопільщині загинув чоловік, впавши з дерева

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свічка,

Нещасний випадок трапився у вівторок, 21 липня, близько 11 год у селі Добриводи Збаразького району. 56-річний місцевий житель впав з дерева під час його обрізки.  

Повідомлення про раптову смерть чоловіка надійшло до правоохоронців від медиків. З’ясувалося, загиблий обрізав вишню на території свого господарства та впав з чотирьохметрової висоти. Травми виявилися несумісними з життям – лікарі лише констатували смерть чоловіка.

Відомості  за даним фактом внесено в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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