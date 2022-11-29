Чи готові заклади освіти Тернопільщини до роботи в час блекауту?

Як працюватимуть школи і садки, якщо на 7-10 днів вимкнуть світло, зв’язок і опалення? Чи всі заклади освіти на Тернопільщині мають генератори і чи мають право вчителі ставити «двійку», якщо дитина через відсутність світла не встигла підготувати домашнє завдання, пояснила 20 хвилин головна освітянка області Ольга Хома.

Натомість у міському управлінні мовчать.

Генератори є у майже 60% закладів освіти області, проте вони не настільки потужні, аби кілька днів і опалювати, і освітлювати школи чи садки. Про це повідомила Ольга Хома, начальниця управління освіти та науки обласної військової адміністрації.

Управління освіти обласної військової адміністрації зараз напрацьовує алгоритм дій на випадок, якщо в області запровадять блекаут. Також ми поцікавились, чи всі заклади освіти працюють тепер, коли аварійно чи планово вимикають електрику. І чи мають право вчителі ставили учням «двійки», коли вони через відсутність світла не підготували домашнє завдання.

Можуть вчитись тільки коли є тепло

— Зараз ми напрацьовуємо алгоритм дій на випадок, якщо повністю запровадять блекаут і вимкнуть опалення, електрику і зв’язок, — повідомила Ольга Хома. — Окрім того, в нас наближаються зимові канікули. Школи у деяких громадах перенесли осінні канікули на зимові, тому вже з 10, 12 або з 16 грудня, як заклади обласного центру, можуть йти на канікули. Триватимуть вони більше місяця.

Заклади освіти можуть працювати лише за умови, якщо є тепло. Якщо генератори працюють. Якщо ні, всі переходять на дистанційну форму навчання. Вчителі й викладачі можуть задавати домашні завдання чи теми навчальної програми на самостійне опрацювання. У разі, якщо світла і зв’язку немає зовсім і це зробити неможливо, канікули перенесуть на швидше, запевнила головна освітянка Тернопільщини.

Суто на електриці на Тернопільщині працюють 45 з 621 закладів освіти. Вони вже перейшли на дистанційку. Зазвичай це малокомплектні школи, де навчається невелика кількість дітей. Хоча в частині з них є пічне опалення. У таких школах кочегари виходять на роботу з ночі, розпалюють, і, коли в школі є тепло, починається навчальний процес.

— Не у всіх школах чи садках області є генератори, проте майже 60% закладів їх мають, — повідомила Ольга Хома. — Проте вони здебільшого невеликої потужності і можуть працювати лише деякий час — підтримують систему опалення і ненадовго освітлювати заклад. Неможливо зараз виділити величезні кошти на потужніші генератори, і ми всі це розуміємо. Місцеві органи влади самостійно приймають рішення про закупівлю генераторів – чим забезпечують садки і школи.

Чи можна не виконувати домашнє

Щодо учнів шкіл, які навчаються в дві зміни, заклади освіти мають самостійно приймати рішення і змінюватимуть графіки навчальних процесів. Є заклади, де, скажімо, навчаються два дні через два. У дві зміни навчаються лише в Тернополі.

— У закладах вже розроблений механізм, як діяти у подібних випадках, — наголосила Ольга Хома. — Це ж стосується і того, що дитина може приєднатись, а вчитель, який зараз у школі і проводить урок за відсутності світла, не має технічної змоги його проводити онлайн. Педагоги дають дітям матеріал для самостійного опрацювання, коли буде змога чи задають домашнє завдання. Якщо дитина засвоїла матеріал — яка різниця, коли і в який спосіб це зробила.

Чи мають право діти за відсутності електрики не виконувати домашні завдання? Редакції відомі випадки, коли діти не виконували завдання через відсутність вдома протягом майже двох діб світла і отримували за це незадовільну оцінку.

— Це не припустимо, такого бути не може, — наголосила Ольга Хома. — Скоріше за все, тут йдеться про людський фактор. Якщо батьки повідомили класного керівника дитини про пропуск уроку через відсутність електрики, такому учневі можуть дати завдання, яке дитина зможе виконати самостійно, коли буде така можливість. Однозначно, ніхто не може нести покарання, якщо є попередження батьків.

Рекомендацій МОН з цього приводу немає, адже для всіх областей вони були б різними через відмінну ситуацію з енергозабезпеченням. А от школи можуть самостійно вирішувати, що робитимуть під час повного блекауту. Чи вони працюють, за умови, що є опалення, проте починають уроки не о 8.30, а, скажімо в 9 ранку, коли починається повноцінний світловий день. Чи йдуть на дистанційне навчання. Чи йдуть на канікули, чи в інший спосіб опрацьовують навчальний матеріал. Заклади є автономними структурами і можуть приймати рішення самостійно.

Довідка

На Тернопільщині діє:

— 621 заклад загально-середньої освіти, станом на 28 листопада 5 з них перейшли на дистанційну форму навчання.

— 604 заклади дошкільної освіти, з них 29 закладів зараз на вимушеному простої, 25 закладів сезонного перебування (це садки, які взимку не працюють – прим. авт.), 120 працювали дистанційно.

— 19 закладів професійної освіти і 25 коледжів — всі працюють в змішаному форматі та за допомогою генераторів. Також всі заклади передфахової вищої освіти працюють в змішаному форматі.