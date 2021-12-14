Чи можна відвідувати батькам новорічні дитячі свята в Тернополі?

У зв’язку з послабленням карантинних обмежень, перед Тернопільською громадою постало багато питань. Зокрема, чи дозволять проведення новорічних дитячих святкувань у школах та дитячих садках за присутності батьків – питання відкрите.

Проведення дитячих новорічних свят у Тернопільській громаді для дошкільнят та учнів початкової школи дозволили, однак вони проводитимуться без батьків. Новорічно-різдвяні ранки повинні проходити за карантинними обмеженнями і лише для однієї групи чи класу, щоби мінімізувати контакт між дітьми. На засіданні оперативного міського штабу із надзвичайних ситуацій, яке відбулося ще 3 грудня, обговорювали це питання і прийшли до висновку, що незважаючи на зменшення кількості хворих, масові заходи проводити не слід.

– Зменшилась кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Ще три тижні тому в нас було 30 класів, які навчалися дистанційно, станом на зараз – лише 10 мають заочне навчання. Тому вважаю, що святкування можна дозволити, однак у межах одного колективу і без запрошених гостей, артистів чи батьків, – прокоментувала начальниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк.



