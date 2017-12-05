Чи потрібні тернопільській єпархії УГКЦ такі священики?

Прикро, але депутати Тернопільської міської ради не знають бюджетного законодавства. Про їхні моральні якості в Тернополі без нецензурних слів вже не говорять давно.

Такий висновок можна зробити з мережевого “батла” депутата – священика УГКЦ Володимира Гринди, відомого своєю підтримкою зміненого Генплану і голови Гаї-Шевченківської сільради Богдана Брича.

Як відомо, нещодавно отець Гринда розразився гнівним коментарем, щодо заяв пана Брича на сесії Міської ради, коли сільський голова заявив, що мешканці Гаї-Шевченківських не бажають приєднуватись до Тернополя. Принаймні, видання “Голос” передало наступні слова депутата на своїх шпальтах:

“На минулій сесії міськради ми бачили цього самого голову сільської ради з Гаїв Шевченківських, який дуже переконував нас, що його громада проголосувала, що не хоче Тернополя, а хоче приєднуватися до Байківець. Тому що там є гарна школа, там є гарний садок. А сьогодні ми чуємо від нього зовсім протилежне: “Тернопіль плати за наших дітей!”. Шановні, це насправді є політичні ігри ваших голів сільрад і територіальних громад. Кошти за кожну дитину є оплачені, тільки питання де вони є? Ваші діти вчаться в Тернополі – значить ці кошти мають прийти в Тернопіль. Якщо ваші діти вчаться в районі – значить ті кошти лишаються в районі”, – сказав він.

За що сільський голова Богдан Брич і присоромив депутата:

“На сьогоднішній день жодна громада навколишніх сіл не дала згоду на приєднання до Тернополя. Субвенцій на освіту села не отримують, їх отримують районні ради та ОТГ, на садочки кошти виділяються з місцевих бюджетів, про порушення конституції та моральний аспект писати не буду, це всі розуміють, депутат ТМР Володимир Гринда Вам має бути соромно за відверту брехню та не компетентність, вчіть матеріальну частину. Всім гарного тижня і Слава Україні!”.

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