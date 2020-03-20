Чи причетний ще хтось до вбивства тату-майстрі Тетяни Подвашецької з Тернополя?

Чергове слухання стосовно жорстокого вбивства Тетяни Подвашецької відбулося. Цього разу адвокати обвинуваченого наполягали на цілодобовому домашньому арешті. Нові деталі кривавої драми: та чи справді Андрій Горбатюк самостійно зарізав молоду дівчину?

Майже рік Андрій Горбатюк перебуває за гратами. Його обвинувачують у вбивстві з особливою жорстокістю. Минулого року у квітні в квартирі на вулиці Леся Курбаса було вбито Тетяну Подвашецьку. Жорстоких 99 ножових ударів, із них 50 у шию. Хлопця спіймали у сусідньому місті, він зізнався, що перебував того вечора у квартирі вбитої, однак самого процесу вбивства не пам’ятає, мовляв, опам’ятався уже над тілом. Свої дії пояснює панічною атакою. Вона була викликана прийомом наркотичних засобів, однак психічна експертиза визнала юнака осудним. І коли буде повністю доведено його вину, Андрій понесе покарання у повній мірі.

На черговому судовому засіданні, яке відбулося на минулому тижні, суд продовжував досліджувати докази. Як відомо, у даній справі їх доволі багато. Відтак на попередньому було визначено, що на тілі вбитої знайдено 17 відбитків пальців невідомої особи. А цього разу від почутого по шкірі бігав мороз.

– Прокурор надав докази за клопотанням сторони захисту. Це рапорти та ухвали слідчих суддів щодо відпрацювання правоохоронними органами версій причетності інших осіб до вбивства. Також під час судового засідання мали бути досліджені речові докази, проте вони прокурором надані не були. Він пояснив, що працівник, відповідальний за їхнє збереження, перебуває на лікарняному, тому слухання справи відкладено. Окрім того, судом за клопотанням прокурора продовжено строк тримання під вартою Горбатюка ще на два місяці, – повідомляє спікер-суддя Анна Мостецька.

Чи був хтось причетний до такого жорстокого вбивства, покаже слідство. Адвокати Андрія Горбатюка клопотали про цілодобовий домашній арешт, але суд відхилив. Про внесення застави також не йшлося. Коли суд достатньо вивчить усі докази, які будуть надані, відбудеться допит свідків.

Іванка Біла



