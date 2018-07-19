Чи законно влада Тернополя передала персональні дані містян приватному підприємству?

Тернопільська міськрада передає деякі персональні дані про містян приватному підприємству. До такого висновку дійшов активіст ВО «Автомайдан» Павло Іваночко, дослідивши рішення виконавчого комітету ТМР.

– Доручити ПП «Укрспецінформ» в особі директора Шидлівського М.П. на безоплатній основі провести інформування мешканців міста про існуючу заборгованість із місцевих податків і зборів, у т.ч. з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з метою її погашення за місцем реєстрації платників податків через «Єдину квитанцію» по сплаті комунальних платежів, а саме – додати за вказаними адресами стрічку з сумою боргу по даній сплаті, – йдеться у рішенні виконкому.

За словами Павла Іванечка, в грудні 2017 року виконком ухвалив рішення про те, що ДФС у Тернопільській області (податкова) повинна передати інформацію про заборгованість по місцевих податках приватному підприємству “Укрспецінформ”.

– Тоді Тернопільський осередок ВО “Автомайдан” підняв питання про заборону передачі такої інформації на громадській раді при ДФС в Тернопільській області і це рішення виконкому було заблоковано. Проте виконком ТМР ухвалив уже нове рішення і таки хоче передати конфіденційну інформацію про сплату тернополянами податків приватному підприємству, – каже пан Іванечко.

Активіст переконує, що персональні дані ПП “Укрспецінформ” зберігає не надто ретельно, адже йому, приміром, вдалося без зайвих зусиль дізнатися про те, скільки боргує за «комуналку» один із депутатів міськради.

– Фактично можна дізнатися про будь-кого, які в людини податки і борги за комунальні послуги. Застерігаю ДФС в Тернопільській області щодо неприпустимості розголошення конфіденційної інформації про податки громадян, – просить активіст.