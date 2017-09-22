Чиновник тернопільської міської ради очолив тернопільську “Свободу”

Чиновник тернопільської міської ради, директор міського територіального центру соціального обслуговування населення та надання соціальних послуг Віталій Хоркавий тимчасово очолив тернопільську “Свободу”. Відповідне рішення прийняв комітет партії 14 вересня.

Як характеризують чоловіка його знайомі, Віталій є безамбітним та в колективі не користується популярністю. Під час сутичок під міською радою ховався у натовпі, щоб бути менш помітним. Тому малоймовірно він зможе замінити Володимира Стаюру та бути рупором міського голови.

Нагадаємо, головний “свободівець” Тернополя Володимир Стаюра нещодавно загинув під час відпочинку у Єгипті.