Як використовують героїв війни – провокація в кабінеті голови Гаї-Шевченківської сільради (відео)

Сьогодні в кабінеті сільського голови Гаї-Шевченківської сільської ради Богдана Брича стався прикрий інцидент.

До відомого майданівця “завітали” невідомі чоловіки, один з яких представився журналістом, а інший учасником АТО. Чоловіки у грубій та не зовсім адекватній формі почали вимагати в голови сільради земельну ділянку для учасника АТО. Як з’ясувалось, Андрій С. справді є учасником АТО, але хтось цілеспрямовано нав’язав йому думку про те, що землю надати йому у Гаях-Шевченківських просто зобов’язані. Андрій звинуватив Богдана Брича у тому, що за його інформацією той роздає землі “направо і наліво”. “Журналіст” Роман Цвях з Херсону вів себе ще більш зухвало: спочатку намагався спровокувати шарпанину, звинувачував сільського голову у неповазі до президента і Закону, втім свого посвідчення на камеру так і не показав. На відео добре видно, що й з атовцем він майже не знайомий.

Тож можна зробити висновок, що Андрія хтось вміло скерував до Богдана Брича з конкретною ціллю – спровокувати його на певні дії, задля дискредитації.

Сільський голова чітко пояснив “візитерам” свою позицію з даного питання, аргументуючи її законними підставами та нормативними документами. Також він зазначив і це є в записі, що є мешканці села, учасники бойових дій, котрі ще на війні і не отримали свої ділянки. Він як голова сільської ради не може надавати їх жителям інших населених пунктів.

Провокатори, в свою чергу, так і не зуміли пояснити, звідки “почули” про “роздані землі”, а під кінець конфлікту псевдо-журналіст і зовсім втік з кабінету. На відео добре видно, що й сам Андрій вже був не надто задоволений ситуацією, що склалась. Під кінець він звертається до невідомого з претензіями і засмучений йде геть.

Богдан Брич застерігає наших героїв, простих хлопців, котрі повернулись з війни, бути обачливими і не піддаватись на маніпуляції політиків. А політиків – мати совість і не використовувати захисників України у свої партійних іграх.

Пропонуємо відеозапис закінчення скандалу. Богдан Брич шкодує, що не відразу здогадався записувати подію на телефон. Та й з наявного фрагменту можна зробити чіткі висновки.

Політерно