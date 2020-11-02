COVID-19, побиття охоронцями, ДТП, – на які виклики виїжджала швидка 1 листопада у Тернополі

За 1 листопада медики швидкої по Тернопільській області обслужили 339 викликів до пацієнтів, здійснили 83 госпіталізації; з них по Тернополю обслужено 131 виклик швидкої допомоги, госпіталізовано 30 пацієнтів. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

За 1 листопада у службі швидкої допомоги Тернопільщини зафіксовано 46 викликів до хворих з уже підтвердженим діагнозом ковід , госпіталізовано 15 ковідних пацієнтів. З підозрою на ковід за 1 листопада у службу швидкої допомоги звернувся ще 51 пацієнт, 12 госпіталізовано.

1 листопада уже традиційно було багато виїздів до пацієнтів з ознаками ковіду, підвищеною температурою та двосторонньою вірусною пневмонією. Найбільше, як завжди, викликів до хронічних хворих та на різні критичні стани. Почастішали виклики до пацієнтів-безхатченків, чоловіків у стані сильної алкогольної інтоксикації та на суїциди. Також побільшало викликів на побиття та ДТП.

Так, 1 листопада об 00.35 бригада швидкої виїжджала на вул. Купчинського, де надавала допомогу 39-річному пацієнтові. За словами потерпілого, його побили охоронці закладу «Лисий». Із закритою травмою грудної клітки пацієнта, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.

1 листопада о 17.50 бригада швидкої виїжджала у с. Великі Бірки, де надавала допомогу 40-річній пацієнтці, яку побив співмешканець. Медики швидкої діагностували у неї закритий перелом ребер зліва. Після наданої допомоги потерпілу шпиталізовано в університетську лікарню.

Також 1 листопада о 20.36 бригада швидкої виїжджала на вул. Голубовича, де побилися два сусіди. 34-річного пацієнта, із різаною раною надбрівної дуги, капілярною кровотечею, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку , після наданої допомоги, доставлено у травмопункт. 45-річного пацієнта, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, носовою кровотечею, після наданої допомоги, залишено на працівників поліції, бо від госпіталізації він відмовився.

Не була спокійною для медиків швидкої і субота 31 жовтня. Так, о 18. 02 бригада швидкої виїжджала на вул. Тарнавського, де надавала допомогу 20-річному пацієнтові, якого на проїзній частині дороги, поблизу «АТБ», збив «Мерседес». Із забоями та переломом лівого плеча хлопця, після наданої допомоги, доставлено у лікарню швидкої допомоги. Ще одне схоже ДТП 31 жовтня трапилося на вул. Симоненка, куди о 23.01 виїжджала бригада швидкої допомоги. Зі слів потерпілого, його збило таксі на пішохідному переході. Із тупою травмою живота, забоями, у стані алкогольного сп’яніння пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано у другу міську лікарню.