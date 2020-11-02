У ТРЦ “Подоляни” відкриється кінотеатр із першою у країнах Східної Європи технологією Samsung Onyx.

Нове місце для кіноперегляду буде відкрите у партнерстві з брендом Samsung. Замість проектора зображення в таких кінотеатрах виводиться безпосередньо на LED-екран без використання проектора, що забезпечує вищу роздільну здатність, яскравість і якість зображення.

Як розповіла “Погляду” директорка з розвитку ТРЦ “Подоляни” Тетяна Чубак, це буде кінотеатр, на який дійсно заслуговують тернополяни.

Подібний кінотеатр зараз є лише у Києві.

Наразі у Подолянах тривають ремонтні роботи. Відомо, що повністю або частково кінотеатр відкриють до кінця цього року. Зокрема його готують як один із подарунків відвідувачам “Подолян” до дня народження торгового центру, яке відзначають у середині грудня.

За словами Тетяни Чубак, новий кінотеатр буде значно більшим за попередній, матиме локери для речей, тому у чергах в гардероб уже не доведеться, також відповідатиме умовам пандемії.

Ірина Гайсюль.