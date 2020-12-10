COVID на Тернопільщині 10 грудня: 260 нових випадків, одужали – 306 осіб, 5 смертей

260 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 5 (чоловік 71 р. Зборівський район с. Кобзарівка, чоловік 68 р. Бережанський район с. Мечищів, чоловік 69 р. м. Тернопіль, жінка 70 р. Збаразький район с. Стриївка, жінка 60 р. Тернопільський район с. Козівка).

одужало – 306 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 1073

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 30467 осіб;

одужало – 24768 осіб;

летальних випадків – 416 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8117 (6321 одужало, 96 летальних, 1700 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1584 (1281 одужало, 16 летальних, 287 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1423 (1238 одужало, 22 летальних, 163 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1158 (1043 одужало, 18 летальних, 97 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1558 (1209 одужало, 24 летальних, 325 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1336 (1144 одужало, 27 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 165 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1406 (1129 одужало, 20 летальних, 257 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 690 (608 одужало, 10 летальних, 72 продовжують хворіти);

– Козівський район – 883 (713 одужало, 6 летальних, 164 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1734 (1463 одужало, 28 летальних, 243 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 793 (645 одужало, 2 летальних, 146 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1110 (1014 одужало, 22 летальних, 74 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1242 (919 одужало, 13 летальних, 310 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 421 (382 одужало, 3 летальних, 36 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1269 (1059 одужало, 26 летальних, 184 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2574 (1934 одужало, 30 летальних, 610 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2207(1791 одужало, 32 летальних, 384 продовжують хворіти);

– Шумський район – 962 (875 одужало, 20 летальних, 67 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (86 осіб)

Бережанський район (13 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Божиків – 1

• с. Тростянець – 2

• с. Надрічне – 1

• с. Рогачин – 1

Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 2

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Костільники – 1

• с. Ліщанці – 1

• с. Переволока – 1

• с. Ріпинці – 1

Гусятинський район (6 осіб):

• с. Чабарівка – 1

• с. Яблунів – 2

• с. Шидлівці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Личківці – 1

Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 1

• смт Товсте – 1

• с. Поділля – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Шутроминці – 1

Збаразький район (23 особи):

• м. Збараж – 7

• смт Вишнівець – 4

• с. Раковець – 1

• с. Шимківці – 1

• с. Залісці – 1

• с. Базаринці – 2

• с. Колодне – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Коханівка – 1

• с. Дзвиняча – 1

• с. Бодаки – 1

• с. Бутин – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Озерна – 1

• с. Розгадів – 1

Козівський район (0 осіб)

Кременецький район (19 осіб):

• м. Кременець – 12

• с. Сапанів – 2

• с. Підлісці – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Лідихів – 1

• с. Устечко – 1

• с. Горинка – 1

Лановецький район (12 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Оришківці – 1

• с. Грибова – 1

• с. Москалівка – 1

• с. Буглів – 1

• с. Осники – 2

Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Стигла – 1

Підволочиський район (10 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 3

• с. Качанівка – 2

• с. Новосілка – 1

• с. Мовчанівка – 1

• с. Турівка – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Завалів – 1

• с. Литвинів – 1

• с. Мирне – 1

Теребовлянський район (17 осіб):

• м. Теребовля – 3

• смт Микулинці – 3

• с. Іванівка – 1

• с. Різдвяни – 2

• с. Заздрість – 1

• с. Налужжя – 1

• с. Підгайчики – 2

• с. Кровинка – 1

• с. Сущин – 1

• с. Зеленче – 1

• с. Гайворонка – 1

Тернопільський район (35 осіб):

• смт Велика Березовиця – 7

• смт Великі Бірки – 1

• с. Петриків – 2

• с. Настасів – 1

• с. Забойки – 1

• с. Смиківці – 4

• с. Біла – 2

• с. Великі Гаї – 5

• с. Дичків – 2

• с. Скоморохи – 2

• с. Баворів – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Підгородне – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Лучка – 1

• с. Йосипівка – 1

• с. Мар’янівка – 1

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Ягільниця – 1

• с. Біла – 1

Шумський район (7 осіб): • с. Круголець – 1 • с. Биківці – 1 • с. Бриків – 2 • с. Сураж – 1 • с. Мирове – 1 • с. Кутянка – 1