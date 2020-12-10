Керівники медзакладів повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за життя кожного пацієнта, – Віктор Устенко

До усіх медзакладів Тернопільщини повинен бути підключений кисень, який є першочерговим для лікування пацієнтів на COVID-19. А електрогенератори, у разі відключення світла, повинні забезпечити безперебійну експлуатацію кисневих станцій та балонів. На цьому наголосив заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко.

«Керівники медзакладів повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за життя кожного пацієнта. Тому повинні бути стабільне електропостачання, яке забезпечить безперебійну експлуатацію кисневих станцій та балонів, – каже Віктор Устенко

Мобільна група має на меті перевірити готовність медзакладів надавати допомогу пацієнтам на коронавірус. 9 грудня оглянули Тернопільську лікарню № 2, де з вересня розпочали приймати пацієнтів на COVID-19.

У медзакладі було розгорнуто 50 ліжко-місць. Наразі на денному стаціонарі перебуває 33 хворих, з яких 14 потребують кисневої підтримки. За останню добу поступило ще 7 пацієнтів.

«У лікарні триває облаштування кисневих точок. Уже підключили 19, в процесі – 35. Також розпочалися роботи з облаштування місця для встановлення кисневої бочки. Наразі за добу ми використовуємо від 35- 40 кисневих балонів», – каже головний лікар Ростислав Левчук.

Також мобільна група оглянула підключення систем подачі кисню до ліжок у Тернопільській лікарні № 1. Фахівці знайомилися з превентивними заходами щодо запобігання виникнення нещасних випадків під час експлуатації кисневих балонів та систем.

«У лікарні розгорнуто 135 ліжко-місць для пацієнтів хворих на коронавірус, 70 з яких зайняті. Тому ми продовжуємо встановлювати кисневі точки. Зокрема уже підключено 38 кисневих точок і є 30 концентраторів. Найближчими днями плануємо отримати ще 15 концентраторів», – розповів головний лікар Ярослав Чайківський

Нагадаємо, що за розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша триває перевірка медзакладів, де надають допомогу пацієнтам хворим на коронавірус. Мобільна група уже перевірила медзаклади у Кременці, Ланівцях, Шумську, Заліщиках, Гусятині, Борщові, Теребовлі та Тернополі.